В Верхнем Уфалее капитально отремонтируют дом, пораженный грибком

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-15T08:52:43+03:00

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В июле глава региона Алексей Текслер с рабочей поездкой побывал в Верхнем Уфалее. Жильцы дома № 12а по ул. Ленина пожаловались главе региона на состояние здания. Бывшее общежитие, построенное в конце 80х, пришло в полную негодность: разрушается фундамент и фасад пятиэтажного дома, стены внутри изъедены грибком.

Губернатор Алексей Текслер распорядился выделить из бюджета области средства нарешение проблемы.

— Из областного бюджета на реконструкцию жилого дома №12А на улице Ленина предлагается выделить 45,1 млн руб. В том числе, 12,1 млн предназначены на ремонт квартир, общих коридоров и подъездов, проведение микологического обследования дома; 33 млн руб — на покупку квартир для маневренного фонда, где разместят жителей на время проведения работ. Капитальный ремонт возможен только при временном выселении жильцов, — заявил заместитель губернатора Сергей Шаль.

ИСТОЧНИК KP.RU