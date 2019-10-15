Алексей Текслер встретился с самыми мужественными земляками

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-15T09:23:47+03:00

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По-настоящему мужественные и стойкие люди, каждый день преодолевающие себя, — образец воли и характера для каждого из нас. В резиденцию главы региона, на вручение наград, пригласили параспортсменов.

— У нас замечательный повод для встречи — вручение премий победителям и призерам чемпионата мира по плаванию и Третьей Всероссийской летней спартакиады инвалидов 2019 года. На чемпионате мира золото завоевали Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев, — сказал губернатор Алексей Текслер.

— В этот раз Челябинскую область представляла команда из 37 спортсменов. И в напряженной борьбе они завоевали третье место в общекомандном зачете! Видя все 49 завоеванных вами медалей, золото чемпионата в Лондоне, еще раз убеждаюсь, что все вы, дорогие друзья, люди с особыми возможностями. Во всех регионах, чьи команды вошли в лидерскую пятерку, действуют региональные Центры спортивной подготовки. Мы создаем такой центр на Южном Урале с 1 января 2020 года, и я убежден, что внимание к паралимпийским видам спорта и помощь спортсменам будут на новом, более высоком уровне, — подчеркнул Текслер.

ЧМ по плаванию спорта лиц с ПОДА и лиц с интеллектуальными нарушениями прошел в Лондоне в сентябре. В ЧМ участвовали более 600 пловцов из 60 стран мира. В российской сборной Челябинскую область представляли Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина. Дмитрий завоевал золото и бронзу. Валерия — три золотые медали, два «серебра» и бронзовую медаль.

III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов 2019 года прошла в Марий Эл в июле. В ней участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями, нарушением слуха и зрения, из 65 регионов. Регион представляли 37 спортсменов из Кусы, Снежинска, Магнитогорска, Златоуста, Каслей, Троицка, Челябинска, Озерска и Кунашака. Они соревновались в легкой атлетике, плавании, бочче, настольном теннисе.

В общем зачете сборная Челябинской области завоевала 3 место, завоевав 49 медалей (19 золотых, 16 серебряных, 14 бронзовых), уступив командам Москвы и Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU