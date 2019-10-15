2019-10-15T09:48:44+03:00
Общество

Челябинская область определяет пул возможных партнеров в Германии

Губернатор Алексей Текслер встретился с Генконсулом ФРГ в Екатеринбурге Матиасом Крузе
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Встреча с генеральным кодексом. Фото: gubernator74.ruВстреча с генеральным кодексом. Фото: gubernator74.ru
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— У нас установились крепкие партнерские связи с Вашей страной. Это не только деловые связи, но и научное, культурное общение, совместные проекты в гуманитарной сфере. В прошлом году экспорт промышленной продукции из Челябинской области вырос на 21%, а Германия занимает III место по объему поставок в регион. Южный Урал имеет пул потенциальных партнеров для сотрудничества в сфере медицинской робототехники, систем автоматизации и электропривода в металлургии и машиностроении, производства деталей дорожной и сельскохозяйственной техники. В целом, Челябинская область обладает мощным кадровым потенциалом в плане инженерных и рабочих специальностей. Наряду с промышленностью, мы видим перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, здравоохранения и культуры, — сказал губернатор.

На встрече с Генконсулом Алексей Текслер предложил организовать в области совместное предприятие с машиностроительной компанией «Либхерр», которая специализируется на производстве кранов, горнодобывающей техники и станков.

Он отметил перспективы сотрудничества в сфере АПК (импорт пшеницы и мучных кондитерских изделий), в сфере здравоохранения, образования, культуры и ИТ-технологий. Особая тема — переработка отходов. Текслер отметил, что на сегодняшний день лишь 5% ТКО перерабатывается. В планах довести этот показатель до 60%.

— Я знаю, что Челябинская область — один из промышленных центров страны. Я уверен, что найдутся направления для развития сотрудничества. Особо отмечу тему переработки отходов, она очень актуальна, сейчас эксперт в данной отрасли работает в Челябинске. В следующем месяце эксперты из России отправятся в Германию, и я рад, что в их числе есть представители Челябинской области, — отметил Генконсул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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