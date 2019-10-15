В Челябинской области пациентов детского инфекционного отделения перестали кормить по выходным

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-15T10:15:51+03:00

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Общественники требуют проверить инфекционное отделение детской горбольницы № 2 в Златоусте. Местная жительница, которая оказалась в больнице с ребенком, обратилась с жалобой в организацию «Гражданский патруль».

— Я лежала в больнице с пятницы на субботу. Нам дали картофельное пюре ровно четыре ложечки — котенок бы не наелся. Еще дают перловку на воде, и суп, в котором одна морковка и лук, — возмутилась жительница Златоуста Наталья Кочеткова. — В субботу же нам не приготовили ничего. На полдник детям выдали чай и два кусочка батона. Свиней лучше кормят.

Спасают только родственники, которые приносят продукты.

Пациенты также пожаловались на антисанитарию и отсутствием элементарных удобств: в палатах не разрешают включать воду, мыть посуду. Питьевую воду оставляют на кухне, в ведре, и то не всегда. Умывать детей можно только в ванной, но после девяти вечера там отключают холодную воду, а из кранов «хлещет кипяток», рассказали златоустовцы. Вместо душа — ковшик для обливаний.

— В инфекционном отделении больницы для пациентов должны готовить сбалансированное питание, которое бы не обостряло заболевание, но ни в одном нормативе не сказано, что больных, а тем более, детей, на выходных не обязательно кормить, — возмутился руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Активисты обратились в Роспотребнадзор и областной Минздрав. Там пообещали разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU