2019-10-15T10:15:51+03:00
Общество

В Челябинской области пациентов детского инфекционного отделения перестали кормить по выходным

Вода в ванной тоже по расписанию
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Свиней кормят лучше, отмечают пациенты. Фото: Гражданский патруль/vk.comСвиней кормят лучше, отмечают пациенты. Фото: Гражданский патруль/vk.com
Изменить размер текста:

Общественники требуют проверить инфекционное отделение детской горбольницы № 2 в Златоусте. Местная жительница, которая оказалась в больнице с ребенком, обратилась с жалобой в организацию «Гражданский патруль».

— Я лежала в больнице с пятницы на субботу. Нам дали картофельное пюре ровно четыре ложечки — котенок бы не наелся. Еще дают перловку на воде, и суп, в котором одна морковка и лук, — возмутилась жительница Златоуста Наталья Кочеткова. — В субботу же нам не приготовили ничего. На полдник детям выдали чай и два кусочка батона. Свиней лучше кормят.

Спасают только родственники, которые приносят продукты.

Пациенты также пожаловались на антисанитарию и отсутствием элементарных удобств: в палатах не разрешают включать воду, мыть посуду. Питьевую воду оставляют на кухне, в ведре, и то не всегда. Умывать детей можно только в ванной, но после девяти вечера там отключают холодную воду, а из кранов «хлещет кипяток», рассказали златоустовцы. Вместо душа — ковшик для обливаний.

— В инфекционном отделении больницы для пациентов должны готовить сбалансированное питание, которое бы не обостряло заболевание, но ни в одном нормативе не сказано, что больных, а тем более, детей, на выходных не обязательно кормить, — возмутился руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Активисты обратились в Роспотребнадзор и областной Минздрав. Там пообещали разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске скончался один из мужчин, раненых в перестрелке
Челябинская область определяет пул возможных партнеров в Германии
Жительница Челябинской области умерла после укола
Флаг России и сосиски в тесте: в зоопарке Челябинска рассказали, чем посетители пытаются накормить животных
Алексей Текслер встретился с самыми мужественными земляками
В Челябинске автомобиль проехал по ноге ребенка и скрылся
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 9 месяцев
В Верхнем Уфалее капитально отремонтируют дом, пораженный грибком
Задержаны подозреваемые в убийстве молодой матери, машину которой нашли в Челябинске
В Челябинской области грабитель отобрал у ребенка телефон в подъезде
В Челябинске фирма-банкрот продает офисный центр с крупными арендаторами
Центр Челябинска встал в пробках после появления выделенных полос
В Челябинской области пропал молодой мужчина в берцах и очках
Туристку из Челябинска задержали в Лондоне
«Бездуховные скрепыши»: жители Челябинской области требуют прекратить распространение игрушечных какашек
Неизвестный науке волосатый гриб обнаружил в лесу житель Челябинской области
В Челябинской области алкомаркету поставили памятник
Жители Челябинска жалуются на нехватку автобусов на популярном маршруте
Хет-трик Томаша Гики не помог «Трактору» в матче с рижским «Динамо»
В Челябинске 15 октября ограничат движение на шести улицах