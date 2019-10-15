2019-10-15T12:00:39+03:00
Общество

В Челябинске телефоны наркодилеров уничтожают с помощью голубей

Горожане придумали необычный способ борьбы с незаконной рекламой
Ирина Фадюшина
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Фото: Типичный Челябинск/vk.comФото: Типичный Челябинск/vk.com
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Анонимный уличный художник закрашивает контакты наркоторговцев написанные на стенах и заборах, рисуя голубей, сообщает Hornews.com.

Фотографии стрит-арта появились в соцсетях.

— Все очень просто: нужно лишь нарисовать голубя. Рисунок скроет телефон, а серое здание уже не выглядит мрачным, — отмечает автор поста.

Одни горожане просят научить их рисовать таких же голубей, другие возмущаются, почему по указанным номерам и адресам не могут отыскать наркоторговцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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