Подозреваемых в убийстве молодой матери, продававшей Audi, задержали в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-15T11:21:46+03:00

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Задержанными оказались двое цыган (мужчина и женщина) и уроженец Таджикистана. Тело 27-летней Ксении Каторгиной, которая поехала продавать Audi Q5 и пропала, нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Об этом сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Напомним, 27-летнюю жительницу Свердловской области Ксению Каторгину искали пять дней. Известно, что молодая женщина купила квартиру в Екатеринбурге, хотела перевезти в столицу Урала 9-летнюю дочку и маму, которые живут в Каменск-Уральском. Выручка от продажи машины должна была стать взносом по ипотеке.

Знакомые женщины до сих пор не понимают, почему она пошла на сделку одна. Кроме того, она собиралась продать машину за 780 тыс. руб., но отдала всего за 350 тыс., а через сутки ее перепродали жителю Челябинской области за 500 тыс.

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ИСТОЧНИК KP.RU