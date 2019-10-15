За бывшего губернатора Челябинской области Дубровского вступился сын
Представитель бывшего губернатора Челябинской области Рустам Курмаев заявил, что уголовного дела против Бориса Дубровского нет. РИА Новости цитирует адвоката: экс-глава области не приглашался для дачи показаний или участия в следственных действиях.
Напомним, в выходные адвокат Игорь Трунов заявил ИТАР ТАСС, что Дубровский стал фигурантом уголовного дела; что ущерб, нанесенный бюджету региона при строительстве дорог в годы его руководства, оценивается в 20 млрд руб. Трунов представляет интересы еще одного экс-главы области — Михаила Юревича. И тоже — по «дорожным скандалам».
— По нашей информации, уголовного дела нет. В случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица оно уведомляется следственным органом о возбуждении уголовного дела. Ни Борис Александрович, ни его адвокаты не уведомлены о возбуждении какого-либо уголовного дела, — цитирует информационное агентство Курмаева.
В следственный департамент МВД Курмаев направил запросы о возможном уголовном преследовании его доверителя.
Сын экс-губернатора Александр Дубровский связался с магнитогорским изданием «Верстов Инфо».
— Не хочу никого обвинять, так как это не доказано. Игорь Трунов может быть заложником ситуации. Авторами новости может быть группа лиц. Борису Александровичу все это очень неприятно, — цитирует Дубровского-младшего «Верстов.Инфо». — Подавать в судебные органы на эти, как я считаю, фейковые новости, он не намерен.
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