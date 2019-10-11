2019-10-11T22:57:49+03:00
Общество

Против Бориса Дубровского возбудили уголовное дело

Бывшего главу региона подозревают в хищении более 20 миллиардов рублей бюджетных средств
Ольга АНТОНОВА
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Против Бориса Дубровского возбудили уголовное дело.Против Бориса Дубровского возбудили уголовное дело.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Новость вывалилась ближе к полуночи 11 октября. Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, досрочно сложившего свои полномочия в марте, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

Дубровского подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств — боле чем 20 миллиардов рублей.

Уголовное дело принято к производству Следственным департаментом МВД РФ. Дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ». Во внимание берется деятельность экс-главы Челябинской области в 2016-2018 гг.

А где же Дубровский? В августе он не приехал на суд по скандальному делу о дорожных аферах. Дело слушалось в Арбитражном суде Москвы. Причем истцом выступил сам Дубровский, ответчиком — Федеральная антимонопольная служба. Их противостояние началось до его отставки. Ведомство нашло нарушения по 29 аукционам на ремонт дорог. Сумма торгов — более восьми миллиардов рублей! И выигрывала крупные контракты магнитогорская контора.

Эксперты утверждают, что от преследования законом бывший губернатор скрылся в Швейцарии.

Жители Челябинской области бывшего губернатора вспоминают резкими словами. За время его руководства регион стагнировал. Областной центр стал поход на захолустный город, почти развалилась система первичной медицинской помощи, а экологические проблемы стали критически-острыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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