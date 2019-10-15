В Челябинске из-за нелегального овощного ларька чуть не погиб ребенок

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-15T14:37:33+03:00

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Сейчас новый тренд у гастарбайтеров в Калининском районе Челябинска. Здесь районные власти давали нелегальным ларькам разгуляться. Овощные будки и палатки нелегально торгуют годами, и ни полиция, ни администрация на это особо не реагирует.

Но времена меняются, губернатор Текслер потребовал жестко: Убрать! А ведь как убрать то, что приносит доход в чей-то карман?! И тогда азиаты (сами ли, или чиновники подсказали) начали прятать платки с остановок.

Например, на остановке «Поселок Бабушкино» и «Улица Чайковского» (перекресток с Кашириных) будки поставили за газетные киоски. А вот этот «ящик» воткнули на газоне, между домом по ул. Бр. Кашириных, 93 и школой №124 по Университетской набережной, 16А.

Из-за этого угла выбежал мальчик.

Известный челябинский тележурналист Андрей Романов вчера возле него спас от смерти мальчишку.

— Школьник выбегал из-за киоска на дорогу, по которой ехал автомобиль. Я увидел опасность и сумел остановить его за капюшон, когда он уже был одной ногой на дороге. Машина резко дала по тормозам. Женщина-водитель сильно испугалась и еще какое-то время приходила в себя от того, что могла сбить ребенка.

Андрей обратился с письмом в администрацию Калининского района:

— Данное сооружение представляет угрозу жизни и здоровью граждан, расположено вплотную к проезжей части, с одной стороны и пешеходной дорожке, с другой. Тем самым, создает ограниченную видимость водителям и пешеходам. Прошу срочно провести проверку на законность размещения этого объекта и обеспечить безопасное перемещение граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU