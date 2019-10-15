Глава ФАС подтвердил факт возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области Дубровского

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-15T15:22:13+03:00

В основу легли материалы антимонопольного ведомства о картельном сговоре в строительстве дорог

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Во вторник, 15 октября, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев подтвердил факт возбуждения уголовного дела против бывшего губернатора Бориса Дубровского. Как сообщает ИТАР ТАСС, в его основе — материалы проверки ведомства о картельном сговоре в дорожном строительстве.

— Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется, — сказал Артемьев в ответ на вопрос ИТАР ТАСС есть ли дело. Разговор состоялся во вторник, 15 октября.

В основе — материалы проверки ФАС о картельном сговоре в дорожном строительстве Челябинской области, в котором фигурирует экс-губернатор.

Руководитель антимонопольной службы заявил, что представители ведомства готовы участвовать расследовании уголовного дела как эксперты.

О возбуждении уголовного дела против Дубровского на минувшей неделе сообщил адвокат Игорь Трунов. Сыну экс-губернатора ничего об уголовном деле неизвестно. Вести об этом он считает фейковыми. Александр Дубровский отметил, что отец не собирается подавать в суд по этому поводу.

В основу уголовного дела против Дубровского легли материалы ФАС о картельном сговоре.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU