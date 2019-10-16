Пугает собак и позирует для фото: домашний журавль стал звездой в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:12 2019-10-16T07:14:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В копейском поселке Горняк недавно открылся облагороженный сквер. А теперь у него появился свой талисман — журавль Жора. У птицы интересная история.

Жору нашли птенцом местные жители. Подобрали, выходили. И он стал домашним журавлем. Вот уже четыре года живет с хозяевами в частном доме, а погулять летает на стадион и новый сквер.

— Людей вообще не боится. Даже наоборот — любит, когда его фотографируют, позирует. А еще он собак местных пугает, — рассказали в соцсетях местные жители.

Журавль Жора. Фото: vk.com/podslushano_kop

После этого поста популярность Жоры стала расти. Теперь уже не только жители Горняка, но и копейчане из других районов города приезжают на него посмотреть. Но нужно быть осторожными: Жора уже пару раз клюнул зрителей в голову!

Все же он не дрессированная зверушка, а просто птица. Реагирует на блестящие предметы: камеру телефона и даже глаз. До головы взрослых журавль не дотягивается, а вот детей близко лучше не подводить.

Осторожно: может клюнуть! Фото: vk.com/podslushano_kop

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU