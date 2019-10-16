Жители Челябинска поймали управляющую компанию на подделке подписей

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-16T09:05:33+03:00

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Жители пятиэтажки по улице Краснознаменной, 42, пожаловались в прокуратуру на ДЭЗ Калининского района. Люди поймали сотрудников управляющей компании на подделке подписей.

— Так как мы часто жалуемся на работу своей управляйки, она решила расторгнуть договор с нашим домом. Для этого проводили опрос жильцов. Но часть подписей в протоколе опроса — поддельные. Некоторые соседи говорят, что не подписывали ничего. А два росчерка принадлежат давно умершим людям, — рассказал КП-Челябинск старший по дому Анатолий Кирьянов.

Такая практика, по словам экспертов, встречается повсеместно. Общие собрания жильцов проводятся в России с 2006 года. Тогда до 80% подписей были поддельными. С 2015 года за такое преступление ввели уголовную ответственность.

Если вы обнаружили факт подделки, обращайтесь в полицию — виновных могут приговорить к исполнительным работам и штрафу.

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ИСТОЧНИК KP.RU