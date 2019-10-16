СК опубликовал видео, на котором житель Челябинской области рассказал, как убивал Ксению Каторгину

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-16T10:13:00+03:00

Подозреваемый показал, как сбрасывал труп Ксении в колодец в частном секторе. Фото: кадр с видео

Также он признался следователям, что умысел расправиться с девушкой был изначально

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О шокирующем убийстве молодой мамы Ксении Каторгиной говорит весь Урал. Жительница Свердловской области пропала вечером 10 октября, когда в одиночку поехала продавать свою Audi Q5. Ксения хотела как можно быстрее продать внедорожник, чтобы внести первый взнос по ипотеке и перевезти в столицу Урала 9-летнюю дочку и маму — они живут в Каменск-Уральском.

Машину Ксении обнаружили в Челябинской области. Девушку убили, а автомобиль перепродали. 14 октября трех подозреваемых в убийстве задержали.

Следственный комитет опубликовал видео со следственного эксперимента с одним из подозреваемых — Маратом Ахметвалиевым. 42-летний таксист из Копейка показал, как сбрасывал труп Ксении в колодец в частном секторе.

— Машину хотели отнять. Убивать изначально решили, — рассказал Ахметвалиев на допросе у следователя.

Подельниками его стали еще два человека: 27-летний мужчина и 31-летняя женщина. Скоро всем троим определят меру пресечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/738085" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет предоставил видео следственного эксперимента убийства Ксении Каторгиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU