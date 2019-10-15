2019-10-15T10:06:40+03:00
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве молодой матери, машину которой нашли в Челябинске

Ранее силовики допрашивали южноуральца
Ирина Фадюшина
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Ксения Каторгина подала иномарку в два раза дешевлеКсения Каторгина подала иномарку в два раза дешевле
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По подозрению в убийстве Ксении Каторгиной, которая поехала продавать Audi Q5 и пропала, задержаны три человека. Об этом сообщает РИА «Новый День» со ссылкой на собственные источники. В следственном комитете информацию пока не комментируют.

27-летняя жительница Свердловской области уехала продавать дорогую машину еще 10 октября, с тех пор ее никто не видел.

Известно, что молодая женщина купила квартиру в Екатеринбурге, хотела перевезти в столицу Урала 9-летнюю дочку и маму, которые живут в Каменск-Уральском. Выручка от продажи машины должна была стать взносом по ипотеке.

Знакомые женщины до сих пор не понимают, почему она пошла на сделку одна. Кроме того, она собиралась продать машину за 780 тыс. руб., но отдала всего за 350 тыс., а через сутки ее перепродали жителю Челябинской области за 500 тыс.

Похожий случай не так давно был в Челябинской области. Фотомодель из Америки Ксения Мецгер приехала на малую родину продавать авто, но стала жертвой корыстного автомеханика. Мужчина заманил ее в автосервис под предлогом осмотра автомобиля и убил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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