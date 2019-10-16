2019-10-16T13:18:44+03:00
Дом. Семья

Челябинцев просят не трогать белых лебедей

Иногда царственные птицы остаются на зимовку в наших краях
Ольга АНТОНОВА
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В приюте "Спаси меня!" ветврача Карена Даллакяна живут лебеди, искалеченные жестокими людьми. Фото: Карен Даллакян.В приюте "Спаси меня!" ветврача Карена Даллакяна живут лебеди, искалеченные жестокими людьми. Фото: Карен Даллакян.
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Лебеди, шипуны и кликуны, прилетают на реки и озера Южного Урала в марте-апреле. С выросшим потомством в теплые края отлет лебедей продолжается всю осень, до крепких морозов. Но иногда пернатые зимуют на Южном Урале, выбрав незамерзающие участки воды.

— В это трудно поверить, но птицы не мерзнут даже при температуре до -56 С. Главное условие зимовки — открытая вода и корм. Питаются лебеди водными растениями, рыбой, насекомыми, ракообразными.

— Беспокоить зимующих нельзя! Птицы берегут энергию, передвигаясь лишь, чтобы согреться, найти пищу. Поиски укрытия от человека изматывают лебедя вплоть до гибели. Но мы можем помочь лебедям пропитанием. Рядом с участком воды, где находятся птицы, можно рассыпать пропаренное зерно, тертые овощи, комбикорм для гусей, — говорит челябинский орнитолог Ирина Чухарева.

Министерство экологии напоминает: о травмированной птице нужно немедля сообщать в отдел федерального надзора. Тел. (351)264-74-41. Звонков ждут в фонде «Спаси меня». Тел. (351) 792 95-78, 278 88-28, в общественной организации «Челябинское орнитологическое общество». Тел.: 8-950-749-4409.

Лебедь — птица краснокнижная, потому медвежьи услуги по спасению пернатого может оказаться уголовно наказуемой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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