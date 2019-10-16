Иван Ургант предполагает, что Дубровскому подбросили 20 миллиардов

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-16T14:40:20+03:00

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Известие о возможном возбуждении уголовного дела против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского добралось до программы «Вечерний Ургант». Ведущий модного шоу Иван Ургант с серьезным лицом в своей фирменной манере сыпал остротами. Зал покатывался со смеху.

— Чиновник находится в Швейцарии. Может, это исключение какое-то… Как узнали его местоположение, кстати? Увидели, что из Челябинска идет куда-то дорога из пятитысячных купюр. И пошли по ней тихонечко, и пришли в Швейцарию, ко дворцу. Стучат. Открывает мужик. Ему говорят: «Ты кто?» — «Тихо, братцы, я — Дубровский». Ну, а пока он здесь был, его никто не обвинял. Работал губернатором, ни один человек его не обвинял. А как уехал в Швейцарию — сразу виноват, — шутил Ургант.

— Подставили, — продолжил ведущий. — Ему подбросили 20 миллиардов сначала, а потом его самого подбросили в Швейцарию. Как бы выманить теперь человека обратно? Он же в розыске. Нужно ему сказать, что он восстановлен в должности губернатора. И у него будет зарплата не 19 тысяч, а 27. Может, сработает.

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ИСТОЧНИК KP.RU