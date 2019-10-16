2019-10-16T15:22:59+03:00
Общество

После ЧП на складе известная сеть алкомаркетов экстренно проверила персонал на наркотики

За два дня в специализированную больницу Челябинска обратились несколько сот человек
Лидия ПЕСКОВА
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Известная в России торговая сеть алкомаркетов в срочном порядке отправила своих сотрудников сдавать анализы на наличие в крови наркотиков. По слухам, на одном из складов одурманенный работник уронил стеллаж и разбил дорогой алкоголь на сумму 5 млн рублей.

За пару дней в Челябинскую областную наркологическую больницу сдавать анализы пришли почти 400 человек. Медики еле справились с таким наплывом посетителей, клинике пришлось мобилизовать для работы все свои силы.

О результатах проверок ни медики, ни работодатель открыто не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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