2019-10-17T06:38:13+03:00
Общество

За экстремальную поездку в Крым детей из Челябинска накажут организатора тура

Возбуждено уголовное дело
Лидия ПЕСКОВА
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В дороге дети отдыхали на полу. Фото: соцсети.В дороге дети отдыхали на полу. Фото: соцсети.
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Прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела против организатора экстремальной поездки в Крым. Напомним, более 30 детей и взрослых отправились на отдых на микроавтобусах, которые не отвечали требованиям безопасности.

— Установлено, что физическое лицо заключило договоры на перевозку 32 детей в возрасте 10-17 лет в Республику Крым и обратно в Челябинск. Перевозка осуществлялась микроавтобусами по устной договоренности с водителями частных автотранспортных средств за вознаграждение. При этом дорога угрожала жизни и здоровью детей, так как были нарушены правила перевозки, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Напомним, детям в дороге приходилось спать на полу, а от дождя, протекающего в салон, укрываться махровыми полотенцами.

Уголовное дело поставлено на контроль в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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