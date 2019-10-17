2019-10-17T07:31:36+03:00
Общество

«У нас сейсмичность»: эксперт усомнился в безопасности строительства АЭС в Челябинской области

Рассказываем, какие еще доводы он приводит против атомной электростанции
Ирина Фадюшина
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На фото — Белоярская АЭС, которая находится в Свердловской областиНа фото — Белоярская АЭС, которая находится в Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Строительство атомной электростанции под Нязепетровском — дорогое удовольствие, для которого нужны серьезные исследования климата и сейсмичности. Об этом заявил руководитель фонда «За природу» Андрей Талевлин.

— У нас и сейсмичность, оказывается, начинает активизироваться. Год назад произошло землетрясение в Усть-Катаве. Надо смотреть климатический фактор. Что, если воды в реке мало будет, чем они реактор будут охлаждать? Старые оценки уже не годятся, — отмечает он.

Он отмечает: технологии совершенствуются, и при правильной эксплуатации атомные электростанции безопасны, но как учит история, так бывает не всегда. По мнению эксперта вместо АЭС проще протянуть до Нязепетровска дополнительные линии электропередач или построить газотурбинную станцию — она обойдется дешевле, а в случае аварии последствия будут не столь катастрофичные.

— Чернобыльская зона отчуждения около 30 км. в диаметре. Зона переселения — сотни километров в диаметре. Ставьте на место атомной станции циркуль и очерчивайте круг. Плюс, неизвестно, куда радиоактивное облако пойдет.

Каковы шансы, что АЭС все-таки построят, и причем тут новый горно-обогатительный комбинат, — читайте в нашем материале.

КСТАТИ

Издательство «Комсомольская Правда» выпустило книгу «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых». Ее автор Владимир Губарев в первые дни катастрофы оказался в ее эпицентре и стал свидетелем, как пожарные и операторы, рабочие и солдаты, ученые и офицеры, академики и генералы пытались укротить атомное облако Чернобыля.

Как ее приобрести, можно узнать в нашей группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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