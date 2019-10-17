В Челябинске открылась выставка современной фотографии

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-17T10:44:11+03:00

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В Челябинске открылась выставка «Современная фотография 2.0», организатором которой стало крупнейшее фотосообщество Урала TFP Groupe. Принять участие в ней могли все желающие. Из 1700 работ, которые прислали на конкурс, кураторы отобрали 65 лучших.

— Выставка призвана показать современный взгляд уральского фотографа на мир, тем самым препарируя такое понятие как уральская школа фотографии: как менталитет и красота уральских просторов формирует уникальный взгляд на мир, что в условиях постиндустриального общества и экономики внимания является конкурентным преимуществом фотографов Урала перед другими, — рассказали организаторы выставки.

Для выставки прислали 1700 снимков. Фото: Алеся Удилова

Выставка будет работать до 30 октября в Выставочном зале Союза художников России (ул. Цвиллинга 34).

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ИСТОЧНИК KP.RU