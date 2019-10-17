Алексей Текслер проедет по отремонтированным трассам

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-17T09:47:33+03:00

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«На форуме-выставке «Дорога-2019» @doroga2019 рассказал вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху о ситуации с дорожными ремонтами в Челябинской области. Делаю упор на качество, чтобы не менять покрытие каждый год. Это главная задача. Для этого уже начали применять современные материалы, лабораторный и цифровой анализ состояния и ремонта дорог. Важно усилить это направление. И, конечно, будем выделять больше средств, чем раньше. Принципиальный момент: отказ от монополизации рынка дорожных работ. Нам нужна здоровая и честная конкуренция. Кстати, лично слежу за ремонтными работами в муниципалитетах. Планирую скоро проехать по отремонтированным дорогам Челябинска и других территорий. Буду спрашивать за качество!», — сообщил в Инстаграм губернатор Алексей Текслер.

На презентационном стенде Челябинской области представлены и современная лаборатория, и компании, изготавливающие современные материалы, которые необходимо применять при ремонте дорог. Мы ставим перед собой задачу применять технологии, которые позволят обеспечить нашим дорогам долговечность.

— Мы переходим на контракты жизненного цикла — это крайне важно, и сегодня вопрос качества, на мой взгляд, ключевой для регионального дорожного строительства. Чтобы это обеспечить, нужен рывок, и выставка в этом поспособствует — тут представлены ведущие российские дорожные компании, и это хорошо — я бы хотел, чтобы у нас в регионе была здоровая конкуренция на дорожном рынке, — подчеркнул Текслер.

Международная специализированная выставка «Дорога — 2019» — это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли, предоставляющее площадку для коммуникации всех участников транспортной сферы.

— У нас самые разные технологии, от инноваций в проектировании до — самое главное — современной асфальтобетонной смеси, которая бы выдерживала наши температуры. Летом у нас жарко, зимой — холодно, диапазон очень большой, и нельзя допустить, чтобы в морозы покрытие разрушалось. На это сегодня основной упор, — заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU