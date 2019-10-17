2019-10-17T11:55:12+03:00
Общество

В Челябинске рассыпается 109-летнее здание детского садика

Администрация заявляет: все под контролем
Ольга АНТОНОВА
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109-летний особнячок в центре города нуждается в капитальном ремонте.109-летний особнячок в центре города нуждается в капитальном ремонте.Фото: c cайта 2ГИС
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Неподалеку от улицы Цвиллинга в Челябинске находится тихая улочка Переселенческая. Здесь, в бревенчатом одноэтажном здании постройки 1910 года, расположен детсад № 73. Дом рушится.

— На собрании представители администрации садика нам заявили: «Ремонтируйте сами, а если не нравится, переводите своих детей». Нижний ряд бревен здания прогнил и рассыпается, — пишут родители в соцсетях. — Между бревнами — огромные дыры, из-за которых стены туалета в младшей группе промерзают. В туалете температура, как в холодильнике. Родители своими силами попытались теплоизолировать здание монтажной пеной, но эта мера временная! Нужен ремонт!

Поскольку особняк признан культурным наследием, ремонтировать его должна лицензированная организация. В Комитете по делам образования администрации Челябинска ждут пакет документов для проведения обследования объекта культурного наследия и капитального ремонта.

Но как детям пережить зиму?

— Все неправда. В ремонте нуждается вспомогательное помещение, а не туалетов или групп, — говорит заведующая Элла Тихонова. — Прошлой зимой, в сильные морозы, холодно было на складе, и отсырела стена соседнего помещения, в котором размещен санузел. Но льда в детском туалете не было. Сейчас температура в санузле +26 градусов. Ремонт здания запланирован в 2020 и 2021 годах.

Вековой сруб "поехал". Фото: соцсети.

Вековой сруб "поехал". Фото: соцсети.

Щели между бревнами пытаются запенить. Фото: соцсети.

Щели между бревнами пытаются запенить. Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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