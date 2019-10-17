2019-10-17T15:02:13+03:00
Общество

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает фейком новость о деле против него

Он заявил, что не живет в Швейцарии
Ольга АНТОНОВА
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Борис Дубровский считает весь о возбуждении уголовного дела фейком. Фото: Архив "КП".Борис Дубровский считает весь о возбуждении уголовного дела фейком. Фото: Архив "КП".
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Борис Дубровский, губернатор Челябинской области в отставке, нарушил молчание после известия о возбуждении против него уголовного дела. В интервью каналу РБК экс-глава Южного Урала заявил, что считает фейком новость о возбуждении дела. Равно как и заявление руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, это подтвердившего. В основу открытого уголовного производства, как указывалось ранее, легли материалы ФАС о картельном сговоре при строительстве.

— Сейчас решение ФАС (о картельном сговоре — прим. ред.) оспаривается в Арбитражном суде. О возбуждении уголовного дела мне ничего не известно, — заявил Дубровский. — Следственные органы претензий мне не направляли, ни меня, ни моих адвокатов никто не приглашал для дачи пояснений. Для меня неожиданно, что такие уважаемые СМИ, как ТАСС, РБК, «Первый канал» в лице «Вечернего Урганта», растиражировали фейковую новость.

Дубровский опроверг близкую связь с Татьяной Солончак, которая, по слухам, является его гражданской женой, живет в Швейцарии и воспитывает его дочь. Дубровский заявил, что Солончак не была ему гражданской супругой. Она замужем за гражданином Италии, живет в Швейцарии. Дубровский в Швейцарию приезжает изредка, как турист, чтобы встретиться с дочкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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