Челябинская область открыта для банка «Открытие»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-17T15:22:19+03:00

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На встрече в резиденции главы региона речь шла, прежде всего, о сотрудничестве по социальным направлениям.

— Я предложил активно сотрудничать в части льготной ипотеки для семей с детьми. Обсуждалось взаимодействие на корпоративном уровне, где мы ставим задачу по росту нашего экономического потенциала как в базовых, традиционных отраслях, так и в совершенно в новых, куда банк может заходить. Коллеги предложили сотрудничество в части лизинга для муниципального транспорта. У нас эта потребность есть во всей области, не только в Челябинске, — подчеркнул губернатор.

— Уже к существующему мы наметили основные направления взаимодействия, работу с администрацией области и минфином по финансированию, если есть такая потребность, бюджета области. Правительство области разместило в «Открытии» часть свободных денежных ресурсов, — заявил отметил президент — председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

В приоритете — малый бизнес. С областной администрацией и муниципалитетами решено активно предлагать банковское обслуживание и дополнительные продукты для предприятий. Все это должно обеспечить движение экономики региона вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU