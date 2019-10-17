Суд продлил домашний арест для Антона Бахаева в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-17T18:30:17+03:00

Еще три месяца он будет знкомиться с материалами уголовного дела

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В четверг, 17 октября, Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест Антона Бахаева до 19 января 2020 года. Также сохранены все установленные раньше запреты. Сейчас Бахаев и его защитники знакомятся с материалами дела, в котором 32 тома.

Напомним, молодого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева задержали летом 2018-го года. Его подозревают в хищении 3,8 млн рублей, выделенных на подготовку и проведение Российско-Казахстанского форума. Бахаев три месяца провел в следственном изоляторе, после чего суд изменил меру пресечения на домашний арест.

В отдельное уголовное дело выделены материалы по Ольге Алейниковой. К бывшему руководителю Агентства международного сотрудничества Челябинской области возникли претензии по контракту на транспортные услуги, которые оказывались гостям Российско-Казахского форума. Работы выполняла фирма «Элефант-формат». Директор рекламного агентства «Элефант» Михаил Смирнов также находится под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU