В Челябинске продают красную икру несуществующих рыбзаводов

СЕГОДНЯ 19:47 2019-10-17T19:47:55+03:00

А вы уже подкупаете деликатесы к новогоднему столу? Фото: Мария ЛЕНЦ

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На популярном сайте бесплатных объявлений активизировались продавцы красной икры. Баночка стоит дешевле, чем в магазине, но покупать ее вряд ли стоит — это подделка, сообщает Россельхознадзор Челябинской области.

Так, челябинцам предлагают деликатес производства ООО «Камчатские деликатесы» и «Тунгутун» — таких заводов просто не существует. Баночки от компаний «Кристалл» и «Устькамчатрыба» есть и в магазинах, но мошенники предлагают икру в упаковке по 250 граммов — в такой упаковке заводы свою продукцию не производят.

Также на сайте предлагают икру производства ООО «Заря» из поселка Крутогоровский Камчатского края. Такой завод есть, го, судя по документам, выложенным в интернет, икра просрочена.

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ИСТОЧНИК KP.RU