Житель Челябинска обнаружил таинственную скульптуру в городском бору

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-18T11:57:42+03:00

Что это за загадочная статуя и откуда она взялась

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Челябинский фотограф Вячеслав Черепанов обнаружил за областной больницей таинственную статую — девушки или девочки, сидящей на коленях. Полуразрушенную скульптуру Вячеслав нашел еще летом в районе реки Чикинка, когда гулял по бору. Изваяние находилось наполовину в земле у болота.

На этой неделе Вячеслав вернулся к статуе, чтобы сфотографировать. И с удивлением обнаружил, что скульптура уже стоит у тропинки. Возможно, кто-то выкопал ее и перенес сюда...

— Если честно, место жутковатое — тут болота, заросли, и эта старая статуя. Но его кто-то обследует, я видел следы, — рассказал Вячеслав изданию Hornews.com.

Владислав отмечает, что раньше в этом месте была дорога к Митрофановскому кладбищу. Может быть, скульптуру везли на погост, но почему-то оставили у болота. Краеведы опровергают это предположение.

— Кладбище далеко от этого места. К тому же, установка могил со скульптурами для советского Челябинска нехарактерна, а Митрофановское кладбище официально существует с 1930-х годов. Я склоняюсь к версии, что это скульптура не кладбищенская, а когда-то стояла на территории областной больницы, — говорит председатель краеведческого объединения «Архистраж» Юрий Латышев.

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ИСТОЧНИК KP.RU