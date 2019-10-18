2019-10-18T11:57:42+03:00
Общество

Житель Челябинска обнаружил таинственную скульптуру в городском бору

Что это за загадочная статуя и откуда она взялась
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Эту скульптуру фотограф нашел за областной больницей. Фото: Вячеслав ЧерепановЭту скульптуру фотограф нашел за областной больницей. Фото: Вячеслав Черепанов
Изменить размер текста:

Челябинский фотограф Вячеслав Черепанов обнаружил за областной больницей таинственную статую — девушки или девочки, сидящей на коленях. Полуразрушенную скульптуру Вячеслав нашел еще летом в районе реки Чикинка, когда гулял по бору. Изваяние находилось наполовину в земле у болота.

На этой неделе Вячеслав вернулся к статуе, чтобы сфотографировать. И с удивлением обнаружил, что скульптура уже стоит у тропинки. Возможно, кто-то выкопал ее и перенес сюда...

— Если честно, место жутковатое — тут болота, заросли, и эта старая статуя. Но его кто-то обследует, я видел следы, — рассказал Вячеслав изданию Hornews.com.

Владислав отмечает, что раньше в этом месте была дорога к Митрофановскому кладбищу. Может быть, скульптуру везли на погост, но почему-то оставили у болота. Краеведы опровергают это предположение.

— Кладбище далеко от этого места. К тому же, установка могил со скульптурами для советского Челябинска нехарактерна, а Митрофановское кладбище официально существует с 1930-х годов. Я склоняюсь к версии, что это скульптура не кладбищенская, а когда-то стояла на территории областной больницы, — говорит председатель краеведческого объединения «Архистраж» Юрий Латышев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мост в селе Долгодеревенское откроют через неделю
Бывший пресс-секретарь Бориса Дубровского может возглавить Союз журналистов Челябинской области
Жителей Челябинска напугали клубы дыма в центре города
Алексей Текслер инспектирует долгострои
Началось. В Челябинской области снегом заметает федеральные трассы
Как в фильме ужасов. В Златоусте в больнице нашли кровавые матрасы и дыры в потолке
В Челябинске учительница умерла во время школьного праздника
В Челябинской области умерла бабушка жертвы семейного тирана
Два жителя Челябинской области стали миллионерами благодаря лотерее
В Челябинске чиновники мэрии опровергают новости об обысках
Чиновники минэкологии не нашли скандальной стройки на Тургояке
В Челябинске брак в ремонтах дворов скрывают липовыми отчетами
В Челябинске к школам ведут смертельно опасные пути