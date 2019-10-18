В Челябинске на пешеходном переходе сбили девушку

СЕГОДНЯ 20:59 2019-10-18T20:59:45+03:00

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Вечером в пятницу, 18 октября, ДТП с пешеходом случилось на ул Молдавской, напротив ТРК «Фокус». Под колесами легкового автомобиля оказалась девушка. Дорогу она переходила в положенном месте, по пешеходному переходу. Но лихач за рулем не притормозил, увидев ее.

Корреспондент КП-Челябинск связался со свидетельницей аварии.

— Мы были с сестрой в квартире, когда услышали стук машины. Вышли посмотреть. Примерно в девяти метрах от пешеходного перехода лежала девушка. Рядом уже стояла машина экипажа ГИБДД и устроивший аварию водитель. Девушка лежала на асфальте. Я вернулась домой, вынесла одеяло. У сотрудника ГИБДД можно, ли мне ее прикрыть. Холодно же. Инспектор разрешил. Девушка была в сознании. Я стояла рядом, пыталась ее отвлечь разговорами. 20 минут мы ждали машину скорой. Потом ее увезли. Господи, хоть бы все хорошо было. Она так кричала от боли. На асфальте осталась лужа крови, — рассказала Ирина Преображенская.

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ИСТОЧНИК KP.RU