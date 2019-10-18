2019-10-18T20:59:45+03:00
Происшествия

В Челябинске на пешеходном переходе сбили девушку

ЧП случилось на улице Молдавской
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Девушку сбили у ТРК "Фокус" на пешеходном переходе. Фото: Ксения Булкова.Девушку сбили у ТРК "Фокус" на пешеходном переходе. Фото: Ксения Булкова.
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 18 октября, ДТП с пешеходом случилось на ул Молдавской, напротив ТРК «Фокус». Под колесами легкового автомобиля оказалась девушка. Дорогу она переходила в положенном месте, по пешеходному переходу. Но лихач за рулем не притормозил, увидев ее.

Корреспондент КП-Челябинск связался со свидетельницей аварии.

— Мы были с сестрой в квартире, когда услышали стук машины. Вышли посмотреть. Примерно в девяти метрах от пешеходного перехода лежала девушка. Рядом уже стояла машина экипажа ГИБДД и устроивший аварию водитель. Девушка лежала на асфальте. Я вернулась домой, вынесла одеяло. У сотрудника ГИБДД можно, ли мне ее прикрыть. Холодно же. Инспектор разрешил. Девушка была в сознании. Я стояла рядом, пыталась ее отвлечь разговорами. 20 минут мы ждали машину скорой. Потом ее увезли. Господи, хоть бы все хорошо было. Она так кричала от боли. На асфальте осталась лужа крови, — рассказала Ирина Преображенская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершены поиски четырехлетней девочки в Магнитогорске
В Челябинске в центре в ДТП в стороны разлетелся железный забор
В Магнитогорске дед потерял на прогулке четырехлетнюю внучку
«Нас не спросили»: одноэтажный Челябинск прячут за шумозащитными экранами
В Челябинске в дорожный коллапс маршрутка застряла на трамвайных путях
В Челябинске бойцы Росгвардии отыскали двух детей-потеряшек
Депутат из Локомотивного, застреливший свою жену из ружья, останется под стражей
Магнитогорск может остаться без прессы: там собираются сносить киоски «Роспечать»
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
Школы Челябинской области могут перейти на пятидневную учебную неделю
Мост в селе Долгодеревенское откроют через неделю
Бывший пресс-секретарь Бориса Дубровского может возглавить Союз журналистов Челябинской области
Жителей Челябинска напугали клубы дыма в центре города
Алексей Текслер инспектирует долгострои
Житель Челябинска обнаружил таинственную скульптуру в городском бору
Началось. В Челябинской области снегом заметает федеральные трассы
Как в фильме ужасов. В Златоусте в больнице нашли кровавые матрасы и дыры в потолке
В Челябинске учительница умерла во время школьного праздника
В Челябинской области умерла бабушка жертвы семейного тирана
Два жителя Челябинской области стали миллионерами благодаря лотерее
В Челябинске чиновники мэрии опровергают новости об обысках
Чиновники минэкологии не нашли скандальной стройки на Тургояке
В Челябинске брак в ремонтах дворов скрывают липовыми отчетами
В Челябинске к школам ведут смертельно опасные пути