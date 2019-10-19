В Челябинске окончены поиски школьницы, которая пропала после уроков
16-летняя школьница из Ленинского района вернулась домой. Поиски окончились благополучно.
Напомним, девушка пропала днем 8 октября. Вышла из школы, которая расположена на улице Агалакова, и больше ее никто не видел. Школьницу разыскивали родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они и сообщили новость о возвращении подростка.
— Найдена, жива, — написали поисковики поздно вечером 18 октября.
Где все это время была школьница, не уточнятся. Как сообщают в правоохранительных органах, противоправных действий против нее не совершалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU