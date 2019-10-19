В Челябинской области выросло число заболевших пневмонией
На Южном Урале ситуация по заболеваемости пневмонией оценивается как не эпидемическая. Однако количество заболевших увеличилось.
— Отмечается сезонный подъем заболеваемости внебольничной пневмонией, за 41 неделю в Челябинской области зарегистрировано 666 случаев подозрения на пневмонию, показатель составил 20,2 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлого года на 4%, — рассказали в Роспотребнадзоре Челябинской области.
Напомним, из-за пневмонии несколько классов в школах отправили на карантин.
Четыре простых совета, как не заболеть пневмонией:
— не контактировать с больными людьми;
— тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а также после пользования общими предметами;
— следить за своим здоровьем: стресс, переохлаждение, нарушение режима питания, сна могут способствовать снижению иммунитета и заболеванию;
— регулярно проводить влажную уборку дома с моющими средствами и проветривать комнаты.
Также в области на 2% увеличилось число заболевших ОРВИ. Вирусов гриппа пока не зафиксировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU