2019-10-19T15:07:04+03:00
Общество

В Челябинской области выросло число заболевших пневмонией

Советы врачей, как не заболеть
Валентина ВАГАНОВА
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Также на 2% увеличилось число заболевших ОРВИ.Также на 2% увеличилось число заболевших ОРВИ.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На Южном Урале ситуация по заболеваемости пневмонией оценивается как не эпидемическая. Однако количество заболевших увеличилось.

— Отмечается сезонный подъем заболеваемости внебольничной пневмонией, за 41 неделю в Челябинской области зарегистрировано 666 случаев подозрения на пневмонию, показатель составил 20,2 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлого года на 4%, — рассказали в Роспотребнадзоре Челябинской области.

Напомним, из-за пневмонии несколько классов в школах отправили на карантин.

Четыре простых совета, как не заболеть пневмонией:

— не контактировать с больными людьми;

— тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а также после пользования общими предметами;

— следить за своим здоровьем: стресс, переохлаждение, нарушение режима питания, сна могут способствовать снижению иммунитета и заболеванию;

— регулярно проводить влажную уборку дома с моющими средствами и проветривать комнаты.

Также в области на 2% увеличилось число заболевших ОРВИ. Вирусов гриппа пока не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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