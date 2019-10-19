В Челябинской области выросло число заболевших пневмонией

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-19T15:07:04+03:00

Также на 2% увеличилось число заболевших ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Советы врачей, как не заболеть

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На Южном Урале ситуация по заболеваемости пневмонией оценивается как не эпидемическая. Однако количество заболевших увеличилось.

— Отмечается сезонный подъем заболеваемости внебольничной пневмонией, за 41 неделю в Челябинской области зарегистрировано 666 случаев подозрения на пневмонию, показатель составил 20,2 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлого года на 4%, — рассказали в Роспотребнадзоре Челябинской области.

Напомним, из-за пневмонии несколько классов в школах отправили на карантин.

Четыре простых совета, как не заболеть пневмонией:

— не контактировать с больными людьми;

— тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а также после пользования общими предметами;

— следить за своим здоровьем: стресс, переохлаждение, нарушение режима питания, сна могут способствовать снижению иммунитета и заболеванию;

— регулярно проводить влажную уборку дома с моющими средствами и проветривать комнаты.

Также в области на 2% увеличилось число заболевших ОРВИ. Вирусов гриппа пока не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU