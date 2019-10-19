В Челябинске потеплеет до +10 градусов
После сегодняшнего снегопада в это сложно поверить, но уже в понедельник, 22 октября, в Челябинске станет теплее. По прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, днем воздух прогреется до +5 градусов, будет идти небольшой дождь.
А во вторник, 23 октября, столбики термометров поднимутся до +10. И такая температура простоит до пятницы. Видимо, осень пока не собирается сдавать свои позиции.
Завтра, 20 октября, в Челябинске 0, +2, без осадков. О том, как сегодня город пережил незапланированную зиму, читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU