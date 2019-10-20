В Челябинске машина выехала на тротуар и снесла ограждение
На перекрестке улиц Новороссийская и Лизы Чайкиной случилась авария. Водитель пострадавшего автомобиля выложил в социальную сеть «ВКонтакте» фотографию и попросил помощи:
— Прошу очевидцев и всех, у кого есть запись с видеорегистратора, откликнуться.
По фотографиям, которые разместили прохожие, видно, что «Шевроле» стоит на перекрестке. У нее сильно разбит капот. Еще одна машина уехала в ограждение тротуара и снесла секцию забора.
Фото: Анастасия Щекина.
Пока ищут свидетелей и устанавливают виновных, посетители соцсетей пишут свои предположения о том, кто спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.
Владислав Витальевич:
— Поворачивала налево и не пропустила?
Николай Г.:
— А что там, что то не понятно: кто не прав?
Аня В.:
— Там все просто, ты поворачивал налево и не пропустил белую машину. Целая машина малолеток сидела у тамчто ли?
Денис Н.:
— Там светофор есть, может «Шкода» ехала на красный, нужно видео.
ИСТОЧНИК KP.RU