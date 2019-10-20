В Челябинске машина выехала на тротуар и снесла ограждение

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-20T09:17:53+03:00

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На перекрестке улиц Новороссийская и Лизы Чайкиной случилась авария. Водитель пострадавшего автомобиля выложил в социальную сеть «ВКонтакте» фотографию и попросил помощи:

— Прошу очевидцев и всех, у кого есть запись с видеорегистратора, откликнуться.

По фотографиям, которые разместили прохожие, видно, что «Шевроле» стоит на перекрестке. У нее сильно разбит капот. Еще одна машина уехала в ограждение тротуара и снесла секцию забора.

Фото: Анастасия Щекина.

Пока ищут свидетелей и устанавливают виновных, посетители соцсетей пишут свои предположения о том, кто спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

Владислав Витальевич:

— Поворачивала налево и не пропустила?

Николай Г.:

— А что там, что то не понятно: кто не прав?

Аня В.:

— Там все просто, ты поворачивал налево и не пропустил белую машину. Целая машина малолеток сидела у тамчто ли?

Денис Н.:

— Там светофор есть, может «Шкода» ехала на красный, нужно видео.

ИСТОЧНИК KP.RU