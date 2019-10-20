На дороги в Челябинской области высыпали 5000 тонн реагентов

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-20T10:29:37+03:00

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В ночь на воскресенье, 20 октября, на региональных дорогах работало более 90 единиц техники. Дорожное полотно обрабатывали противогололедными средствами и очищали от льда и снега.

— Для устранения скользкости использовано порядка 5000 тонн смеси, — отчитались в Миндортрансе региона. — По данным ГИБДД на вечер субботы, аварий, произошедших из-за плохого состояния дорог не зафиксировано.

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» посоветовали автомобилистам отказаться от поездок в столь сложных погодных условиях, а если ехать в путь все же необходимо — максимально ответственно готовиться к выезду.

— Необходимо проверить исправность транспортного средства, наличие топлива и средств связи, — советуют в Упрдор «Южный Урал». — Во избежание ДТП просим водителей соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим, избегать резкого торможения и не мешать работе спецтехники, задействованной на очистке трасс.

Если у вас возникли проблемы на трассе, обратитесь в диспетчерскую Упрдор «Южный Урал» по круглосуточному телефону 8 (351) 266-65-63.

ЧТО ГОВОРЯТ СИНОПТИКИ?

По данным челябинского Гидрометцентра сегодня ночью ожидается переменная облачность без осадков -2.. -7 градусов. В понедельник местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем +2.. +7 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU