На дороги в Челябинской области высыпали 5000 тонн реагентов
В ночь на воскресенье, 20 октября, на региональных дорогах работало более 90 единиц техники. Дорожное полотно обрабатывали противогололедными средствами и очищали от льда и снега.
— Для устранения скользкости использовано порядка 5000 тонн смеси, — отчитались в Миндортрансе региона. — По данным ГИБДД на вечер субботы, аварий, произошедших из-за плохого состояния дорог не зафиксировано.
В управлении федеральных дорог «Южный Урал» посоветовали автомобилистам отказаться от поездок в столь сложных погодных условиях, а если ехать в путь все же необходимо — максимально ответственно готовиться к выезду.
— Необходимо проверить исправность транспортного средства, наличие топлива и средств связи, — советуют в Упрдор «Южный Урал». — Во избежание ДТП просим водителей соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим, избегать резкого торможения и не мешать работе спецтехники, задействованной на очистке трасс.
Если у вас возникли проблемы на трассе, обратитесь в диспетчерскую Упрдор «Южный Урал» по круглосуточному телефону 8 (351) 266-65-63.
ЧТО ГОВОРЯТ СИНОПТИКИ?
По данным челябинского Гидрометцентра сегодня ночью ожидается переменная облачность без осадков -2.. -7 градусов. В понедельник местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем +2.. +7 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU