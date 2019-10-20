Во время ночного пожара в Челябинске эвакуировали жителей пятиэтажки

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-20T12:08:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на воскресенье, 20 октября, на шоссе Металлургов, 33 сгорела квартира. Как сообщают очевидцы, хозяин в одних трусах выскочил на балкон, откуда его удалось снять с помощью автолестницы.

Мужчина получил ожоги кистей рук и был госпитализирован в больницу. В комментариях соседи утверждают, что он был пьян.

— У нас стены картонные и всё слышно, чем занимаются соседи. Жена у него адекватная, он нет. Мы сразу выбежали на балкон, а там он стоял синючий, в неадеквате. У него хата горит, а ему море по колено, — пишет Юлия Иванова. — Мы через стенку живем с этим горе-соседом. Благо мы в это время не спали, а то бы задохнулись. Вся гарь к нам пошла.

Спасатели также вывели 11 человек, в том числе шестерых детей.

— Ребята, спасибо вам огромное за вашу работу!!! Вы реальные спасатели чужих жизней!, — поблагодарили горожане сотрудников МЧС в группе «Подслушано ЧМЗ».

Пожар случился на последнем этаже спасателям удалось, предотвратить распространение огня на кровлю. В ходе тушения были залиты квартиры на нижних этажах.

— Весь подъезд в воде, все квартиры до первого этажа, — написала жительница дома Яна Синицына.

Ночной пожар на ЧМЗ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали очевидцем пожара?

Присылайте фото и видео нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU