2019-10-20T12:08:26+03:00
Происшествия

Во время ночного пожара в Челябинске эвакуировали жителей пятиэтажки

Владелец квартиры выскочил в одних трусах [фото, видео]
Ирина Фадюшина
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Пожар произошел на пятом этаже. Фото: Подслушано ЧМЗ/vk.comПожар произошел на пятом этаже. Фото: Подслушано ЧМЗ/vk.com
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В ночь на воскресенье, 20 октября, на шоссе Металлургов, 33 сгорела квартира. Как сообщают очевидцы, хозяин в одних трусах выскочил на балкон, откуда его удалось снять с помощью автолестницы.

Мужчина получил ожоги кистей рук и был госпитализирован в больницу. В комментариях соседи утверждают, что он был пьян.

— У нас стены картонные и всё слышно, чем занимаются соседи. Жена у него адекватная, он нет. Мы сразу выбежали на балкон, а там он стоял синючий, в неадеквате. У него хата горит, а ему море по колено, — пишет Юлия Иванова. — Мы через стенку живем с этим горе-соседом. Благо мы в это время не спали, а то бы задохнулись. Вся гарь к нам пошла.

Спасатели также вывели 11 человек, в том числе шестерых детей.

— Ребята, спасибо вам огромное за вашу работу!!! Вы реальные спасатели чужих жизней!, — поблагодарили горожане сотрудников МЧС в группе «Подслушано ЧМЗ».

Пожар случился на последнем этаже спасателям удалось, предотвратить распространение огня на кровлю. В ходе тушения были залиты квартиры на нижних этажах.

— Весь подъезд в воде, все квартиры до первого этажа, — написала жительница дома Яна Синицына.

Ночной пожар на ЧМЗ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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