Температура 40 градусов: стало известно состояние девушки, упавшей с моста в реку Миасс в Челябинске

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-20T16:08:05+03:00

Пострадавшая провела в ледяной воде более 20 минут, пока не приехали спецслужбы

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Челябинка, упавшая в реку в ночь на субботу, 19 октября, не пыталась покончить с собой. Как рассказала ее подруга, по дороге из клуба, она остановилась и облокотилась на поручни. Девушка действительно была пьяна, из-за чего не удержалась и упала в воду, пишет 74.ru.

— Потом сама пыталась вылезти, вскарабкалась на бетон, поскользнулась и обратно упала. Только потом полезли спасатели за ней, — цитирует издание слова подруги пострадавшей. — Она — приличная девушка и не была ни сильно пьяной, ни под наркотиками.

Девушка долго провела в ледяной воде и получила серьезное переохлаждение. Сейчас она находится в больнице с температурой 40 градусов.

Напомним, девушку не могли вытащить из воды около 20 минут. Как рассказал депутат Александр Надеин, который стал свидетелем произошедшего, девушка кричала, что ей холодно, и она не хочет жить.

Не исключено, что это были всего лишь эмоции. По словам подруги девушки, никаких суицидальных мыслей у нее не было.

Девушка упала с моста в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU