2019-10-20T17:50:12+03:00
Общество

Алексей Текслер провел выходной с семьей в челябинском бору

Глава региона опубликовал кадры из заснеженного леса
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Выходные губернатор Алексей Текслер провел с семьей. Фото: instagram.com/alexeytexler.officialВыходные губернатор Алексей Текслер провел с семьей. Фото: instagram.com/alexeytexler.official
Изменить размер текста:

Свой редкий выходной губернатор Челябинской области провел с семьей, на прогулке в челябинском бору. В социальной сети Инстаграм Алексей Текслер опубликовал видео из заснеженного леса: на плечах у него — смеющийся сын-первоклассник, рядом улыбается жена Ирина.

«100й пост хочу посвятить своей семье. Гуляем в бору, радуемся первому снегу. А вы чем занимаетесь в выходные?», — обратился Текслер к подписчикам.

«Топим баньку», — сообщил подписчик под ником sabinst92.

«Молодцы, умеете переключаться с работы на отдых. А у меня сегодня — День читающего сурка», — пишет Елена Стенникова.

«Отдыхаем за пределами города, шикарных мест полно!», — пишет chugaev68.

«Чудесная погода. Гуляли в «Парковом-2», знакомились с новостройками микрорайона «Академ Риверсайд» и ЖК «Ньютон», — поделилась подписчица moja_lubov.

А еще челябинцы пожаловались Алексею Текслеру на гололед: передвигаться по городу очень трудно!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске двое неизвестных удерживали молодую женщину
В Челябинске экологичные автобусы вышли на новый маршрут
В Челябинске ожидается гололед
«Лучше бы ноготь забыли»: жителей Челябинской области шокировали «волосатые» круассаны
Температура 40 градусов: стало известно состояние девушки, упавшей с моста в реку Миасс в Челябинске
Город в Челябинской области, получивший около 30 млн на ремонт водовода, опять сидит без воды
Жители Челябинска вступились за гопников, которые «отобрали» трусы у «секретного миллионера»
Сотрудник автосервиса в Челябинской области угнал машину клиентки и разбил ее
В Челябинске машина сбила девушку на трамвайной остановке
В центре Челябинска автомобиль сбил девушку, выходившую из трамвая
Во время ночного пожара в Челябинске эвакуировали жителей пятиэтажки
Танцор из «запретки» Челябинской области довел Мигеля до истерики
На дороги в Челябинской области высыпали 5000 тонн реагентов
В Челябинске продолжаются поиски белого кроссовера, который сбил человека
В Челябинске машина выехала на тротуар и снесла ограждение
В Челябинске подписывают петицию против шумозащитных экранов