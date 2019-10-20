Алексей Текслер провел выходной с семьей в челябинском бору
Свой редкий выходной губернатор Челябинской области провел с семьей, на прогулке в челябинском бору. В социальной сети Инстаграм Алексей Текслер опубликовал видео из заснеженного леса: на плечах у него — смеющийся сын-первоклассник, рядом улыбается жена Ирина.
«100й пост хочу посвятить своей семье. Гуляем в бору, радуемся первому снегу. А вы чем занимаетесь в выходные?», — обратился Текслер к подписчикам.
«Топим баньку», — сообщил подписчик под ником sabinst92.
«Молодцы, умеете переключаться с работы на отдых. А у меня сегодня — День читающего сурка», — пишет Елена Стенникова.
«Отдыхаем за пределами города, шикарных мест полно!», — пишет chugaev68.
«Чудесная погода. Гуляли в «Парковом-2», знакомились с новостройками микрорайона «Академ Риверсайд» и ЖК «Ньютон», — поделилась подписчица moja_lubov.
А еще челябинцы пожаловались Алексею Текслеру на гололед: передвигаться по городу очень трудно!
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ИСТОЧНИК KP.RU