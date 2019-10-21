На Южном Урале сохраняется сильная гололедица

СЕГОДНЯ 06:16 2019-10-21T06:23:40+03:00

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После субботнего снегопада, на улицах скользко. А сегодня, 21 октября, гололедица еще усилится. В Челябинской области ожидаются мокрый снег с дождем. А значит, дороги еще больше покроются льдом.

Днем ожидается 0, +5, ветер юго-западный 4-9 м/с, местами будут порывы до 14 м/с. Такой прогноз дают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Со вторника, 22 октября, погода станет теплее. В Челябинске ожидается +8. А в конце недели столбики термометров поднимутся до +10. Видимо, осень пока не собирается сдавать свои позиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU