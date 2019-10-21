В реку Миасс в Челябинске попали нефтепродукты после ремонта дороги

СЕГОДНЯ 06:46 2019-10-21T06:52:29+03:00

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Жители Челябинска бьют тревогу — в реку Миасс попали нефтепродукты. После дождя на поверхности появилось маслянистое пятно, которое растянулось на сотни метров. Скорее всего, это произошло после ремонта дороги в центре города. Жители направили жалобы в соответствующие ведомства.

Как сообщают СМИ, в министерстве экологии области в курсе случившегося. Начальник управления экологического просвещения министерства Виталий Безруков рассказал журналистам, что нефтепродукты попали в реку через систему ливневой канализации. В проблеме разбираются. Ситуацию взял на контроль губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU