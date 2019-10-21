Жители Челябинской области сфотографировали лису, греющуюся на теплотрассе
Рыжую хищницу увидели в Миассе. Лисица вышла из леса и залезла на теплотрассу, чтобы погреться. Жительница Ольга успела сфотографировать ее. Снимок сделан на прошедших выходных, когда в область пришла незапланированная зима. Видимо, даже звери еще не готовы к похолоданию.
Ольга разместила фотографию в соцсетях. Пользователей позабавило фото. Некоторые напомнили, что близко подходить к листам не стоит, они могут быть больны бешенством.
— Возможно бешенная. Не приближайтесь.
— Скоро они будут в город выходить, будьте осторожны.
Южноуральцы нередко встречают лисиц в черте города. Хищниц видели даже в микрорайонах Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU