В Челябинске глава отчитала подчиненных за гололед на тротуарах

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-21T07:50:44+03:00

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Челябинцы запалили соцсети фотокарточками обледенелых тротуаров. В понедельник, 20 октября, на аппаратном совещании глава города Наталья Котова раскритиковала подрядчиков за плохую работу по очистке города от снега и льда. Досталось, в первую очередь, главному подрядчику — АО «Южуралмост».

— Мы сейчас готовим восемь лотов по ремонту и обслуживанию дорог с 1 января 2020 года. Но оставшиеся месяцы нам нужно дожить по существующему контракту, с подрядчиком «Южуралмост». Давайте не ждать, когда закончится снег, а сразу начинать убирать. Прошла по центру города в выходные, фотографировала ситуацию: прилотковая часть дороги — в снегу и льду. Буду просить ГИБДД штрафовать подрядчика за неисполнение обязательство по контракту, — сказала Котова.

Раскритиковала Котова и районные власти за невнимание к тротуарам:

— Звонила знакомым, спрашивала, есть ли у домов дворники. Нигде нет. Почему? Почему они выходят утром в восемь, а не как раньше — в пять-шесть утра? Совсем немного управляющей компании нужно доплатить дворнику за эту работу. Но люди утром должны идти по очищенному тротуару!

Кстати, по распоряжению Котовой все ремонты в подземных переходах должны завершиться к 1 ноября. На ступенях спусков появятся противогололедные коврики.

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ИСТОЧНИК KP.RU