Житель Челябинска, напавший на девушку в подъезде, попросился на свободу

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-21T09:58:51+03:00

Злоумышленник забежал за девушкой в подъезд и попытался ее изнасиловать. Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 октября, областной суд решил оставить под стражей челябинца, напавшего на девушку в подъезде на Северо-Западе. Он проведет в СИЗО два месяца — до 11 декабря.

Апелляционную жалобу в суд подал адвокат подозреваемого. Он попросил изменить меру пресечения своему подзащитному, ссылаясь на то, что скрываться от следствия тот не намерен.

— Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, и постановление суда первой инстанции оставил без изменения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, мужчину обвиняют в покушении на изнасилование.

Житель Челябинска напал на девушку в подъезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU