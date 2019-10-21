Житель Челябинска, напавший на девушку в подъезде, попросился на свободу
Сегодня, 21 октября, областной суд решил оставить под стражей челябинца, напавшего на девушку в подъезде на Северо-Западе. Он проведет в СИЗО два месяца — до 11 декабря.
Апелляционную жалобу в суд подал адвокат подозреваемого. Он попросил изменить меру пресечения своему подзащитному, ссылаясь на то, что скрываться от следствия тот не намерен.
— Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, и постановление суда первой инстанции оставил без изменения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Напомним, мужчину обвиняют в покушении на изнасилование.
Житель Челябинска напал на девушку в подъезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU