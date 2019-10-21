2019-10-21T12:19:45+03:00
Общество

Важный шаг в развитии инноваций: в ЮУрГУ открылась университетская «Точка кипения»

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В Южно-Уральском государственном университете открылась университетская «Точка кипения» — пространство коллективной работы над инновационными проектами и проведения общественно значимых мероприятий.

«Точки кипения» открываются при поддержке организации «Платформа НТИ» по поручению Агентства стратегических инициатив с 2014 года. Пространства предназначены для представителей сфер деятельности, влияющих на развитие общества.

«Сегодня в вузах России открывается 41 университетская «Точка кипения». «Точка кипения» — это пространство, где объединяются представители бизнеса, органы власти, общественные деятели, студенты и преподаватели, где есть возможность собрать команду, получить поддержку старших товарищей по развитию проектов», — рассказал представитель «Платформы НТИ» Николай Лубянов.

Новое пространство будет востребовано для продвижения приоритетных проектов и реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды. Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук подчеркнул значимость участия студенческой молодежи в «Точке кипения».

«Я очень рассчитываю на то, что проекты, обсуждаемые в «Точке кипения», будут интересными, актуальными, а главное — реализуемыми. Система «Точек кипения» — это действительно один из способов сделать технологические прорывы именно за счет привлечения молодых умов, в данном случае — студентов ЮУрГУ и не только. Здесь может быть проработан статус продукта, услуги, именно то, что можно реализовать, сделать коммерчески выгодным, правильным для развития страны и Челябинской области».

Ректор Александр Шестаков обозначил планы по расширению возможностей для молодых инноваторов, которые будут задействованы в проектах, обсуждаемых в «Точке кипения».

«Открытие «Точки кипения» — это важный шаг в развитии инновационной деятельности. В этом пространстве мы, наши студенты, аспиранты, профессора и преподаватели, будем генерировать новые идеи. Мы хотим, чтобы эти идеи воплощались, и в дальнейшем откроем лаборатории, где студенты смогут реализовывать их в железе, дереве, пластмассе, электронике, и доводить до лабораторного образца. А дальше уже молодые инноваторы смогут продвигать эти идеи в нашу жизнь, общество, промышленность».

Справочно:

Агентство стратегических инициатив — некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. Национальная технологическая инициатива — программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

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