В Челябинске губернатор Алексей Текслер раскритиковал качество уборки дорог и тротуаров

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-21T13:05:11+03:00

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В понедельник, 20 октября, состоялось аппаратное совещание губернатора с главами муниципальных образований. У исполняющего обязанности министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева губернатор спросил, вся ли дорожная уборочная техника работала в минувшие выходные в регионе на очистке дорог и тротуаров от снега и наледи.

— У подрядной организации от норматива — 50-80% техники, — сказал Нечаев.

— Но если фактическое количество техники меньше требуемого, зачем нам такие подрядчики? — считает Текслер.

Акцент Алексей Текслер сделал на уборке от снега Челябинска. Выяснилось, что в Челябинске в выходные на дорогах работала 61 единица техники. По мнению Текслера, этого количества недостаточно.

— Отдельный вопрос — внутриквартальные проезды, которым вообще внимания не уделялось. По крайней мере, последние годы. Так не бывает, что основная дорога чистится, а внутриквартальный проезд — нет. Для людей это все равно будет отсутствием возможности выехать из двора. Ну, и, конечно, тротуары — отдельная история. Почитайте мой инстаграм — что люди пишут про дворы, про тротуары. В несколько раз в эти выходные у нас увеличился травматизм, связанный с дорожной ситуацией. Более резонансной темы для нашего региона зимой, чем содержание дорог, нет. Я, естественно, не удовлетворен такой организации работы, — заявил Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU