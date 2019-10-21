В Челябинске стоматология отказалась лечить зубы девочке с ДЦП

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-21T15:51:39+03:00

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12-летняя челябинка Маша Нуржанова живет с тяжелой формой ДЦП. До недавнего времени девочка получала бесплатное лечение и необходимую реабилитацию в виде бассейна, ЛФК и массажа.

Недавно девочка отколола кусочек переднего зуба. На осмотре у стоматолога нашли целый букет проблем — полезли коренные зубы, а молочные не выпадают, и их нужно удалять, плюс еще несколько надо лечить.

— Детей с таким диагнозом можно лечить только под наркозом, в обычные клиники нас не берут. Мы обратились в клинику, где ставят наркоз, все лечение обойдется в 60 тыс. руб. У нас многодетная семья, такое лечение нам не по силам, вынуждены обратиться за помощью, — рассказала мама девочки Елена Нуржанова.

Почему девочка и ее мама могут рассчитывать только на пожертвования, и что могло стать причиной тяжелой болезни? Историю Маши Нуржановой читайте по ссылке.

«Сколола зуб, и начались проблемы»: мама больной девочки с ДЦП из Челябинска ищет стоматолога (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU