2019-10-21T13:42:33+03:00
Общество

В Челябинске Алексей Текслер называл нацпроекты, которые ближе всего к людям

На совещании с главами города и районов губернатор обсудил работу по направлениям «Демография» и «Образование»
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В Челябинской области появятся новые кванториумы.В Челябинской области появятся новые кванториумы.Фото: Марина ПОЛЯКОВА
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— Каждый глава должен глубоко разбираться в задачах, которые стоят в нацпроектах. Национальным проектам «Демография» и «Образование» уделяется особое внимание, они ближе всех к людям. Без постоянного внимания на местах работа будет пробуксовывать. Кроме того, все планы по строительству объектов должны быть реализованы в срок, — подчеркнул губернатор.

Регион активно участвовал в конкурах на получение федеральных средств по мероприятиям нацпроекта «Образование». Работать предстоит по 11 направлениям.

Проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования» нацпроекта «Демография» — это создание дополнительных мест в садах для детей в возрасте до трех лет. Цена вопроса - 3,5 млрд руб из федерального и областного бюджетов. Итогом должна стать полная обеспеченность всех детей местами в садиках.

Проект «Современная школа» — это создание новых мест в школах. В микрорайоне «Яблочный» в Челябинске скоро откроется школа на 1,1 тыс мест. В 2020 г появится школа на 1 тыс мест в Магнитогорске. Строится еще восемь объектов.

Проект создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» — это обновление инфраструктуры в 50 школах 36 сел и малых городов для преподавания технологии, ОБЖ, математики, информатики, занятий шахматами.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» — это создание в школах на селе и в малых городах условий для занятия физкультурой и спортом. В нынешнем году в 12 районах и одном городском округе отремонтированы 11 спортзалов, оборудовано две спортплощадки. В 2020 в регионе появится четыре спортплощадки и пять спортзалов.

За три года в области будет открыто три детских технопарка «Кванториум».

Проект «Цифровая образовательная среда» — это подключение всех школ региона через два года к широкополосному интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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