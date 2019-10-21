«Заказывая такси в Челябинске, не считаете себя королями»

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-21T16:36:52+03:00

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Сегодня в нашей группе в социальных сетях мы поделились наблюдением о том, как в гололед такси подняли цену. Минимальная цена в 90 рублей умножилась на три! Под этим постом множество горожан оставили свои комментарии. Многие обвиняли таксистов в жадности. Но они объяснили, почему им сложно работать. Приводит некоторые комментарии. Все читайте в нашей группе в ВК.

Сегодня в нашей группе в социальных сетях мы поделились наблюдением о том, как в гололед такси подняли цену. Минимальная цена в 90 рублей умножилась на три! Под этим постом множество горожан оставили свои комментарии. Многие обвиняли таксистов в жадности. Но они объяснили, почему им сложно работать.

Алена:

- Таксисты пользуются ситуацией, повышают тарифы. А у меня дети. Мне одного в садик, другого в школу, и на работу не опоздать. На наших троллейбусах никуда не уедешь. Приходится на такси. Но с такими ценами, хоть в гроб ложись!

Нина:

- А еще таксисты постоянно фыркают, когда с детьми садишься. И дорогу сокращают дворами, закоулками. Не такси - а сплошной стресс. Раз уж сел работать в такси, соблюдай нормы или не работай там.

Дмитрий:

- Как по мне, так на такси вообще ездить опасно, люди работающие там в погоне за деньгами толком не спят, потому что тарифы бешеные, автопарку - откат, службе - откат, аренду автомобиля оплати. А как следствие они попадают в ДТП, а вместе с ними и пассажиры находящиеся в машине.

Артем: - Я работаю в такси «Лидер» и «Максим». Цены устанавливаем не мы, а оператор и программа. Вы осуждаете таксистов, а не берете в расчет бензин, ремонт, сложную обстановку плевать, что мост закрыт, а в объезд, это — минус бензин, минус дорога умотанная! А ценник-то один! И потом после пассажиров с детьми приходится отмывать салон. Это в расчет не берете? А еще как ни странно, но некоторым не нравится что водитель едет короткой дорогой. И начинается: куда вы поехали? Это ни ваше дело какой дорогой поехал водитель, это его дело и право, он за рулем и он не дурак лишний бензин жечь. Поэтому заказывая такси, не считаете себя королями. И если вызвали, то не давайте советов, или ходите пешком.

Наталья:

- Когда я пришла работать в такси, минималка была 100 руб. Бензин подорожал в два раза, про остальное молчу, почему же, проезд-то подешевел? Не нравится тариф? Во первых, стоимость поездки вам сообщают заранее, не нравится - откажись. Во вторых, если такие жадные, купите машину, застрахуйте, пройдите ТО, заправьте, не забудьте каждые 10 ты.с км менять масло (а в такси это можно делать каждый месяц), оплачивайте штрафы, а если вам приспичило завтра выехать, а ночью лёг снег, так потрудитесь поменять резину, и не сегодня, а вчера.

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