После вмешательства прокуратуры челябинская фабрика погасила долг по зарплате в 15 миллионов
В Челябинске работники фабрики специальных столярных изделий «Краснодеревщик» пожаловались в прокуратуру на невыплату зарплаты. Предприятие задолжало им 15 миллионов.
Прокуратура Калининского района провела проверку и установила, что 347 сотрудникам не платили два месяца — в июле и августе этого года.
— В связи с этим прокурором района генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, объявлено предостережение. Также в отношении генерального директора фабрики «Краснодеревщик» прокурором возбуждено административное дело за невыплату зарплат, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Сейчас задолженность перед работниками полностью погашена.
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ИСТОЧНИК KP.RU