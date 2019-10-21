2019-10-21T16:49:45+03:00
Общество

После вмешательства прокуратуры челябинская фабрика погасила долг по зарплате в 15 миллионов

Сотрудникам не платили два месяца
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Сейчас долг по зарплате погашен.Сейчас долг по зарплате погашен.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В Челябинске работники фабрики специальных столярных изделий «Краснодеревщик» пожаловались в прокуратуру на невыплату зарплаты. Предприятие задолжало им 15 миллионов.

Прокуратура Калининского района провела проверку и установила, что 347 сотрудникам не платили два месяца — в июле и августе этого года.

— В связи с этим прокурором района генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, объявлено предостережение. Также в отношении генерального директора фабрики «Краснодеревщик» прокурором возбуждено административное дело за невыплату зарплат, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас задолженность перед работниками полностью погашена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24