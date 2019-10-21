В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с мусоровозами на трассе под Челябинском
Сегодня днем, 21 октября, на подъезде к полигону в Полетаево столкнулись два мусоровоза. Подробности аварии рассказали в областной ГИБДД.
— 24-летний водитель за рулем МАЗа на закруглении дороги вправо не выбрал безопасную скорость, и, не справившись с управлением, выехал на «встречку». После чего столкнулся с КАМАЗом, за рулем которого был 31-летний водитель.
От полученных травм водитель и пассажир МАЗа скончались на месте. Другого участника ДТП увезли на «скорой» в больницу.
Кабина, где сидели погибшие.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Обстоятельства аварии выясняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU