В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с мусоровозами на трассе под Челябинском

СЕГОДНЯ 18:25 2019-10-21T18:32:25+03:00

Два человека погибли на месте, один — в больнице

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Сегодня днем, 21 октября, на подъезде к полигону в Полетаево столкнулись два мусоровоза. Подробности аварии рассказали в областной ГИБДД.

— 24-летний водитель за рулем МАЗа на закруглении дороги вправо не выбрал безопасную скорость, и, не справившись с управлением, выехал на «встречку». После чего столкнулся с КАМАЗом, за рулем которого был 31-летний водитель.

От полученных травм водитель и пассажир МАЗа скончались на месте. Другого участника ДТП увезли на «скорой» в больницу.

Кабина, где сидели погибшие.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Обстоятельства аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU