Хеллоуин начинается: зауральцев напугал выброшенный на мусорку гроб

СЕГОДНЯ 04:25 2019-10-22T04:25:12+03:00

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Жительница сала Каясан Курганской области пошла утром вынести мусор и замерла в ужасе: на свалке валялся раскрытый гроб. Выглядит он так, будто уже использованный...

— Похоже, что в гробике уже кто-то полежал… Где его взяли, а главное зачем? Кто-то передумал им пользоваться и решили выбросить? Объясните, пожалуйста... — написала Екатерина Давыдова в группе «ВКонтакте» и выложила фото.

Пользователи соцсети напугались вместе с ней. «Ужас, аж страшно!», «Жуть!», "Хеллоуин начинается...", «Никогда такое за свои 50 лет не видел! Я в шоке!» — пишут зауральцы в комментариях.

По словам очевидцев, гроб принесли на мусорку под покровом ночи, так как еще вечером его там не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU