2019-10-22T04:25:12+03:00
Общество

Хеллоуин начинается: зауральцев напугал выброшенный на мусорку гроб

Кажется, бывший в употреблении
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Гроб на мусорке. Фото: Екатерина Давыдова.Гроб на мусорке. Фото: Екатерина Давыдова.
Изменить размер текста:

Жительница сала Каясан Курганской области пошла утром вынести мусор и замерла в ужасе: на свалке валялся раскрытый гроб. Выглядит он так, будто уже использованный...

— Похоже, что в гробике уже кто-то полежал… Где его взяли, а главное зачем? Кто-то передумал им пользоваться и решили выбросить? Объясните, пожалуйста... — написала Екатерина Давыдова в группе «ВКонтакте» и выложила фото.

Пользователи соцсети напугались вместе с ней. «Ужас, аж страшно!», «Жуть!», "Хеллоуин начинается...", «Никогда такое за свои 50 лет не видел! Я в шоке!» — пишут зауральцы в комментариях.

По словам очевидцев, гроб принесли на мусорку под покровом ночи, так как еще вечером его там не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Челябинской области получила травму на ступеньках травмпункта
«Задавили специально»: в Челябинске спасают хаски, попавшего под машину
Две шайбы капитана Дмитрия Калинина помогли «Трактору» в гостях переиграть «Локомотив»
На пост главы Челябинска претендуют 16 человек
В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с мусоровозами на трассе под Челябинском
В Челябинске из-за гололеда выросло число обращений в травмпункт
В центре Челябинска в час пик опрокинулся внедорожник
После вмешательства прокуратуры челябинская фабрика погасила долг по зарплате в 15 миллионов
«Заказывая такси в Челябинске, не считайте себя королями»
В Челябинске стоматология отказалась лечить зубы девочке с ДЦП
Плюс одиннадцать. В Челябинск пришла очередная партия новых автобусов
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях
«Челябинск» одержал крупную победу над лидером первенства России по футболу
В роддомах Челябинска рожениц заставят учить правила дорожного движения
Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
ВТБ профинансировал технологичный молокозавод в Орле
В Челябинске Алексей Текслер называл нацпроекты, которые ближе всего к людям
В Челябинске губернатор Алексей Текслер раскритиковал качество уборки дорог и тротуаров
93-летний болельщик «Трактора» впервые увидит любимую команду на льду в Челябинске