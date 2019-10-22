В Челябинске может появиться «музейная миля»

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-22T06:29:36+03:00

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Эксперт Общественной палаты Челябинской области Андрей Бодрягин придумал, как можно использовать фундамент конгресс-холла, который так и не построили в Челябинске к саммитам-2020. Общественный деятель предлагает открыть там музей.

— Предлагаю построить Новый Уникальный Музей на Арочном Мосту. Тогда в городе появится «музейная миля». На Цвиллинга и Труда сейчас три музей и две картийных галереи. Впишется легко еще один. Новое здание может быть Выставочной Площадкой Искусств наподобие Галереи на Крымском Валу, и большой художественной школой. Фантазии края нет, — пишет Бодрягин на своей странице в социальных сетях.

Также он предлагает все вышеупомянутые здания пешеходным бульваром, который сможет стать базой для развития общественных пространств.

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ИСТОЧНИК KP.RU